Кілька американських ентузіастів спромоглися поставити Lamborghini Aventador на справжні гусениці. Щоправда, це були спеціальні блоки, які встановлюються на кожне окреме колесо.

Люди вважають, що суперкар і глибокий сніг – речі несумісні. Проте американці довели протилежне.

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Як вдалось встановити гусениці

Американці пояснили, що для цього довелося окремо встановлювати спеціальні кріплення на підвіску машини. "Це було доволі непросто, встановити нове "взуття", і при цьому не пошкодити машину" – зауважили вони. Інсталювання таких гумових стрічок дозволило збільшити кліренс Авентадора.

Візуально він збільшився на майже 30 сантиметрів. Під час випробувань купе кілька разів застрягло в снігу глибиною 45 сантиметрів. Авто діставали пікапом Jeep Wrangler, який теж був на гусениці.



Jeep Wrangler та Lamborghini на гусеницях / Фото сайту AutoEvolution.com

Водій виявив проблему з коробкою передач

При їзді по снігу виявилося, що однодискова роботизована коробка передач Lamborghini не здатна працювати повноцінно у таких умовах. Водію не вдалось змінити передачу вище 1, хоч ентузіасти сподівалися на більше від 6,5-літрового мотора V12 на 700 кінських сил.

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