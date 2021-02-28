Несколько американских энтузиастов смогли поставить Lamborghini Aventador на настоящие гусеницы. Правда, это были специальные блоки, которые устанавливаются на каждое отдельное колесо.

Люди считают, что суперкар и глубокий снег – вещи несовместимые. Однако американцы доказали обратное.

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Как удалось установить гусеницы

Американцы объяснили, что для этого пришлось отдельно устанавливать специальные крепления на подвеску машины. "Это было довольно непросто, установить новую "обувь", и при этом не повредить машину" – отметили они. Инсталлирование таких резиновых лент позволило увеличить клиренс Авентадора.

Визуально он увеличился почти на 30 сантиметров. Во время испытаний купе несколько раз застрял в снегу глубиной 45 сантиметров. Авто доставали пикапом Jeep Wrangler, который тоже был на гусеницах.

Jeep Wrangler и Lamborghini на гусеницах / Фото сайта AutoEvolution.com

Водитель обнаружил проблему с коробкой передач

При езде по снегу оказалось, что однодисковая роботизированная коробка передач Lamborghini не способна работать полноценно в таких условиях. Водителю не удалось изменить передачу выше 1, хотя энтузиасты надеялись на большее от 6,5-литрового мотора V12 на 700 лошадиных сил.

Lamborghini Aventador на гусеницах: видео

Первый спорткар на снегу: смотрите видео

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