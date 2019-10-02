Нехай яке враження справляє цей саморобний "купе-кросовер", слід віддати належне його автору за... ну, хоча б, креативність.

Доморощені гаражні інженери продовжують експерименти над старенькими ЗАЗ-965 і нещодавно на одній з електронних дошок оголошень з’явилась об’ява про продаж чергового результату таких операцій.

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Дивний, дивакуватий, чудний, чудернацький, недоладний чи химерний – одне про цей “Запорожець” можна сказати точно: побачивши один раз ви вже ніколи його не забудете.

Хромована радіаторна решітка (двигун, як і годиться, позаду) та обідки передніх фар, дзеркала на передніх крилах, розширений кузов з двоколірним окрасом, високий кліренс і рейлінги на даху, спойлер на задньому купоті і ліхтарі від Mercedes 124 – як і чому усе це поєдналось в “Запорожці” залишається загадкою. Та салон автомобіля породжує ще більше запитань.

Тут вам і червона “зміїна шкіра”, і чорна “крокодилова”, і плямиста “зебра”, і спортивне кермо з новими кріслами та торпедо, і акустична система, і електросклопідйомники. Навіть люк у даху прорубали.

Фото: картатий ЗАЗ-965 / ТопЖир

Під капотом цього ЗАЗ-965, як зазначено на ньому самому, встановлений 27-сильний мотор від пізнішого ЗАЗ-966. Картатий “Запорожець” продавець оцінив у 999 доларів.

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