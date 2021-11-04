В Україні зріс як імпорт автомобільного пального, так і внутрішнє виробництво світлих нафтопродуктів. Причому імпорт зростає значно швидше за вітчизняне виробництво.

Імпорт автомобільних бензинів і дизельного пального в січні-жовтні 2021 року збільшився на 16% і 5% відповідно на тлі збільшення внутрішнього виробництва в середньому на 7%. Про це йдеться у повідомленні Консалтингової групи "А-95".

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За оперативними даними "А-95", баланс ринку бензинів склав 2 млн т, що на 13% більше, ніж у січні-жовтні торік. Імпорт бензину зріс на 16%, до 1,05 млн т. У балансі ринку на нього припало 52%, що на 2% більше порівняно з 2021 роком.

Основний внесок у цю динаміку було забезпечено постачаннями з Білорусі — з 696 до 804 тис. т (зростання на 15,5%) відповідно у січні–жовтні 2020–2021 років. Імпорт із Литви становив 22% від усього імпорту бензину, або 228 тис. т (+14% до січня-жовтня 2020 р.).

Відмінною рисою цього року стали постачання бензину морем під час ремонту Мозирського НПЗ. У червні-липні компанії ОККО, WOG та "Анвітрейд" постачили через морські порти 13,4 тис. т бензинів із Греції й Румунії.

Структура наповнення ринку бензинів у січні-жовтні 2021/2020 рр., тис. т

Баланс дизельного пального у січні-жовтні становив 6,42 млн т, що на 5% (309 тис. т) більше, ніж за аналогічний період торік.

Зростання споживання було забезпечено переважно імпортом, який збільшився на 261 тис. т, до 5,39 млн т. У вересні й жовтні було відзначено рекордний за всю історію спостережень імпорт дизпального — 718 і 730 тис. т відповідно.

Найбільший приріст відбувся з білоруського напрямку — на 35% (2,34 млн т). Частка Білорусі в імпорті на український ринок зросла з 33 до 43%.

Постачання дизельного пального з Росії скоротилися на 30%, до 1,51 млн т. Зниження відбулося внаслідок зупинки нафтопродуктопроводу "ПрикарпатЗахідтранс" і зміни оператора постачання ресурсів "Роснафти" навесні цього року. Зокрема, це джерело постачання скоротилося на 55% (785 тис. т) порівняно з минулим роком.

За 10 місяців 2021 року відвантаження з Литви зросли на 14%, до 574 тис. т. У портах було оформлено 18% всього імпорту, або 961,4 тис. т дизельного пального, що на 38% більше, ніж у січні-жовтні торік (698 тис. т).

Загалом частка імпорту в балансі дизельного пального за аналізований період становила 83%, що відповідає торішньому показникові.

Структура наповнення ринку ДП у січні-жовтні 2021/2020 рр., тис. т

"Споживання бензину й дизельного пального у 2021 році зросте, що свідчить про позитивні процеси в економіці. Однак це зростання забезпечується переважно за рахунок імпорту з країн СНД, тоді як у країні залишаються недовантаженими нафтопереробні підприємства й морські порти", — заявив директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн. Він зазначив, що за останні два роки уряд не зробив жодного кроку з імпортозаміщення й посилення диверсифікації постачань нафтопродуктів.