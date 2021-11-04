В Украине вырос как импорт автомобильного топлива, так и внутреннее производство светлых нефтепродуктов. Причем импорт растет значительно быстрее отечественного производства.

Импорт автомобильных бензинов и дизельного топлива в январе – октябре 2021 года увеличился на 16% и 5% соответственно на фоне увеличения внутреннего производства в среднем на 7%. Об этом говорится в сообщении консалтинговой группы "А-95".

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По оперативным данным "А-95", баланс рынка бензинов составил 2 млн т, что на 13% больше, чем в январе – октябре прошлого года. Импорт бензина вырос на 16%, до 1,05 млн т. В балансе рынка на него пришлось 52%, что на 2% больше по сравнению с 2021 годом.

Основной вклад в эту динамику был обеспечен поставками из Беларуси — с 696 до 804 тыс. т (рост на 15,5%) соответственно в январе–октябре 2020-2021 годов. Импорт из Литвы составил 22% от всего импорта бензина, или 228 тыс. т (+14% к январю – октябрю 2020 г.).

Отличительной чертой этого года стали поставки бензина морем во время ремонта Мозырского НПЗ. В июне – июле компании ОККО, WOG и "Анвитрейд" снабдили через морские порты 13,4 тыс. т бензинов из Греции и Румынии.

Структура наполнения рынка бензинов в январе – октябре 2021/2020 гг., тыс. т

Баланс дизельного топлива в январе – октябре составил 6,42 млн т, что на 5% (309 тыс. т) больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Рост потребления был обеспечен преимущественно импортом, который увеличился на 261 тыс. т, до 5,39 млн т. В сентябре и октябре был отмечен рекордный за всю историю наблюдений импорт дизтоплива — 718 и 730 тыс. т соответственно.

Наибольший прирост произошел с Белорусского направления – на 35% (2,34 млн т). Доля Беларуси в импорте на украинский рынок выросла с 33 до 43%.

Поставки дизельного топлива из России сократились на 30%, до 1,51 млн т. Снижение произошло вследствие остановки нефтепродуктопровода "Прикарпатзападтранс" и смены оператора поставки ресурсов "Роснефти" весной этого года. В частности, этот источник поставок сократился на 55% (785 тыс. т) по сравнению с прошлым годом.

За 10 месяцев 2021 года отгрузки из Литвы выросли на 14%, до 574 тыс. т. В портах было оформлено 18% всего импорта, или 961,4 тыс. т дизельного топлива, что на 38% больше, чем в январе – октябре прошлого года (698 тыс. т).

В целом доля импорта в балансе дизельного топлива за анализируемый период составила 83%, что соответствует прошлогоднему показателю.

Структура наполнения рынка ГП в январе – октябре 2021/2020 гг., тыс. т

"Потребление бензина и дизельного топлива в 2021 году вырастет, что свидетельствует о позитивных процессах в экономике. Однако этот рост обеспечивается преимущественно за счет импорта из стран СНГ, тогда как в стране остаются недогруженными нефтеперерабатывающие предприятия и морские порты", — заявил директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн. Он отметил, что за последние два года правительство не сделало ни одного шага по импортозамещению и усилению диверсификации поставок нефтепродуктов.