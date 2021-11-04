В исследовании осенью 2021 года были отобраны образцы 14 сетей – WOG, ОККО, SHELL, ZOG, KLO, PRIME, БРСМ-Нафта, Avantage 7, BVS, CHIPO, Brent Oil, МОТТО, и для контраста две несетевые АЗС – Kraft и Циклон в Днепропетровской области.

Цена на топливо растет чуть ли не еженедельно, но качество от этого не улучшается. Эксперты рынка нефтепродуктов фиксируют огромные объемы импорта в Украину компонентов для производства контрафактного бензина.

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Это логично, поскольку рост цен провоцирует нечестных на руку бизнесменов делать “бодягу” – то есть контрафактное топливо. Его реализация дает умопомрачительные прибыли. Подпольные мини-заводы по переработке нефти работают, поставляя свою продукцию по всей стране. Ранее специалисты столичного Института потребительских экспертиз фиксировали нарушения в образцах топлива, в основном у так называемых дискаунтеров, которые продают топливо на гривну-две ниже остальных участников. В нынешнем исследовании бензина А-95 таких АЗС много, и вывод оказался интересным: не все дискаунтеры продают “бодягу”, все зависит не от формы продаж, а скорее от совести и жадности продавцов. Кроме лидеров рынка и дискаунтеров, Институт потребительских экспертиз взял пробы бензина у некоторых региональных сетей.

Как проводилось исследование

Пробы были отправлены в сертифицированную лабораторию, где их исследовали на соответствие нормативам профильного ДСТУ 7687:2015 (бензин А-95-Евро5). Образцы были проверены по основным параметрам – октановое число, содержание серы, и объемные части ароматических углеводородов и бензола. Все вышеперечисленные показатели должны быть в рамках допусков ДСТУ, иначе оно может нанести вред и автомобилю, и экологии – фактически воздуху, которым мы в итоге дышим.

Эксперты ИПЭТ разделили итоговые результаты на зоны – зеленую, синюю и красную. В первую попали сети, качество топлива которых соответствует всем нормативам и даже имеет “запас прочности” по показателям. Синюю – АЗС, топливо которых не имело нарушений по требованиям профильного ДСТУ. Ну и в красную попали результаты, которые показали некондиционность топлива, то есть имело отклонения в качественных показателях.

АЗС Октановое число (исслед. метод) Содержание серы Объемная часть ароматических углеводородов Объемная часть бензола исследования по ДСТУ 7687:2015 норматив – не менее 95 ед. норматив - не более 10 мг/кг в %, не более 35 в %, не более 1,0 WOG 95,6 8 26,6 0,59 ОККО 95,4 9 28,7 0,51 PRIME 95,3 9 31,9 0,33 ZOG 95,5 7 27,8 0,56 Avantage 7 95, 6 10 28,7 0,61 BVS 95,6 9 26,6 0,61 CHIPO 95,7 9 25,4 0,93 KLO 95,2 8 32,3 0,83 SHELL 95,3 8 31,6 0,55 Kraft 95,7 8 31,2 0,90 БРСМ-Нафта 93,3 6 27,6 4,88 BrentOIL 93,3 9 13,2 1,26 МОТТО 92,4 22 10,7 3,29 Циклон (бочка) 95,2 9 21,5 3,05

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Зеленая зона

Зеленая зона порадовала 4 участниками – WOG, ОККО, ZOG и PRIME. Первым делом был проверен самый главный для работы двигателя параметр – октановое число. Норматив установлен на уровне не ниже 95 единиц. Образцы показали хороший результат – “запас” был у всех. Наибольший обнаружен у WOG (95,6 ед.). Всего лишь на одну десятую не достиг лидера ZOG (95,5 ед). По три десятых выше норматива обнаружено у ОККО и PRIME.

Далее исследовали содержание серы, один из важнейших показателей, который напрямую является показателем долгой “жизни” двигателя. Здесь запас оказался не таким большим, но все топливо соответствовало нормативам Евро 5. Минимальное значение выявлено в бензине А-95, приобретенном в запорожской сети ZOG (7 мг/кг), немного больше – у WOG (8 мг/кг).

Что касается содержания ароматических углеводородов, то у всех участников значения в пределах нормы. Далее был проверен еще один важный показатель – содержание бензола. Этого токсичного вещества в бензине должно быть как можно меньше, поскольку увеличение его количества прямо воздействует на уменьшение ресурса двигателя. Результат – на “отлично”. Наименьшее количество – у PRIME (0,33 % при норме не выше 1%), также минимальные значения выявлены у WOG и ОККО.

Синяя зона

Топливо, приобретённое на АЗС Avantage 7, SHELL, KLO, BVS, CHIPO и Kraft попали в синюю зону. Бензин А-95, реализуемый здесь, отвечал всем требованиям ДСТУ, но по некоторым параметрам не дотянул до “запаса”. Следует отметить, что по октановому числу бензины Avantage 7, BVS, CHIPO и Kraft показали запас на уровне “зеленой” зоны, в районе 6-7 десятых единицы.

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Красная зона

К сожалению, в красной зоне 4 образца – и еще печальнее, что это "знакомые все лица". Бензин А-95 не соответствовал ДСТУ у сетей БРСМ-Нафта, МОТТО, Brent Oil и "бочки" Циклон. У первых трех образцов был обнаружен недостаток "октана" – у БРСМ-Нафта (93,3 ед.), МОТТО (92,4 ед.), Brent Oil (92,4 ед.). То есть, по сути, здесь продают "девяносто второй" по цене "пятого". Это серьезное нарушение, поскольку двигатели современных автомобилей четко настроены на соответствующий уровень октанового числа. Заправка бензином с пониженным числом как минимум увеличит расход топлива и уменьшит мощность двигателя, а как максимум – может привести к поломке топливной аппаратуры.

Что касается вредной для экологии и воздуха в частности серы, то превышение более чем в два раза было обнаружено в образце МОТТО (22 мг/кг при норме не более 10). Самое печальное началось при проверке содержания бензола. Пятикратное (!) превышение допустимого уровня этого токсичного вещества обнаружено в пробе БРСМ-Нафта (4,88 % при норме не более 1%). Не менее шокирующие цифры и у МОТТО с Циклоном – более чем трехкратное превышение! На их фоне Brent Oil со своими 1,26% выглядит даже прилично. В общем, экологам стоит бить тревогу – при таких запредельных содержаниях бензола, проблемы со здоровьем у водителей и пешеходов практически неизбежны.

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Итоги исследования показали, что в целом ситуация на рынке с качеством бензина остается неизменной. Хороших новостей две. Первая - лидерские сети WOG и ОККО продолжают реализовывать топливо с европейских НПЗ, и повышение цен никак не сказалось на качестве. Вторая: дискаунтер – это не всегда плохо. Владельцам некоторых таких сетей приходится тяжело в конкуренции с лидерами рынка, но они не идут на сделки с совестью и не продают потребителю заведомо некачественное топливо.

Плохие новости состоят в том, что одни из самых крупных игроков дискаунтерского рынка, БРСМ-Нафта, МОТТО и Brent Oil, продолжают политику максимального выжимания прибыли за счет продажи полукустарного бензина. Это наносит вред не только автомобилистам и жителям городов, но и финансовому бюджету страны, из-за недоплаченных налогов.

Автор Вадим Кривенко, фото автора.