За результатом конкурсу на будівництво першої ділянки КОД перемогла найбільша будівельна компанія США.

Завершився фінальний етап відбору виконавця для будівництва першої ділянки КОД, котра поєднає трасу М-07 Київ – Ковель – Ягодин з М-06 Київ – Чоп.

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За результатами трьох етапів конкурсного відбору, переможцем стала американська компанія – Bechtel Overseas Corporation з ціновою пропозицією у 5,3 млрд грн.

“Йдеться про першу 18-кілометрову ділянку майбутньої обхідної дороги від траси М-07 Київ – Ковель – Ягодин до М-06 Київ – Чоп. Це буде нова дорога І-а категорії з мостами, шляхопроводами, біопереходами для тварин та естакадою в складі дороги. Крім цього, будуть збудовані відкриті автостоянки, майданчики зважування в русі, шумозахисні екрани та сучасне освітлення. Після укладання договору стартує будівництво цього сучасного автобану”, – сказано в повідомленні Укравтодору.