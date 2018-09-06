Наступного тижня має відбутися засідання робочої групи комітету ВРУ, на якому будуть розглянуті нові ставки розмитнення вживаних авто.

На наступному тижні Верховна рада зможе повернутися до розгляду законопроектів №8488 про розмитнення автомобілів на євро номерах і законопроекту №8487 про оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів. Про це повідомила голова комітету парламенту з питань податкової та митної політики народний депутат Ніна Южаніна.

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"Наступного тижня у нас вже будуть готові таблиці. Думаю, що на наступному тижні відбудеться засідання робочої групи комітету. Будемо починати працювати (над законопроектами до другого читання, - ред .) Як відпрацюємо, то відразу будемо пропонувати включити законопроекти до порядку денного", - повідомила вона.

Нагадаємо, 13 липня народні депутати прийняли за основу в першому читанні проект закону №8488 "Про внесення змін у Митний кодекс України та деякі законодавчі акти України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України".