У Комунальному підприємстві "Київтранспарксервіс" повідомили про доходи, отримані після впровадження безготівкової оплати за послуги паркування в Києві з січня по липень.

Комунальне підприємство "Київтранспарксервіс" отримало 23 млн гривень доходів з січня по липень поточного року.

Про це повідомив директор департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації Сергій Симонов.

"За перше півріччя 2018-го сплачено більше 23 мільйонів гривень у бюджет Києва на розвиток міста", – розповів він.

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З 10 серпня 2017 року розрахуватися за паркування водії можуть за допомогою паркомата, sms, мобільного додатка, або придбавши місячну картку або паркувальний талон в кіосках.

Київська міська державна адміністрація констатує збільшення доходів від оплати паркувальних послуг через мобільні додатки на 88% за перші дні запровадження безготівкової оплати, яка діє у столиці з 10 серпня 2017 року.