На засіданні Кабінету міністрів України прийнято історичне рішення: значна частина дорожніх штрафів спрямовуватиметься на забезпечення заходів щодо безпеки дорожнього руху.

Про це повідомив правозахисник, фахівець з питань законодавчого забезпечення безпеки дорожнього руху Володимир Караваєв. За його словами, законопроект готується до реєстрації.

Читайте також: Експерт розповів, коли ціна бензину досягне 40 грн за літр: відео

"Це означає, що в Україні буде реалізований принцип, що набирає популярність в країнах ЄС, – той, хто порушує ПДР фінансує безпеку доріг!", – пояснив він.

Нагадаємо, що згідно набравшого чиннысть закону, що регламентує фото і відео фіксацію порушень ПДР, винним в порушенні зафіксованому в автоматичному режимі визнається власник транспортного засобу, а не водій, який допустив порушення.