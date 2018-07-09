Коли Nissan випустив наступне покоління Leaf в 2017 році, багато хто був розчарований тим, що в ньому не було довгоочікуваного більш ємного акумулятора на 60 кВтг і технології швидкої зарядки.

Протягом останніх декількох місяців стало відомо про те, що більш потужна версія вийде разом з Leaf 2019 року.

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Фото нового електромобіля витекли в тест швидкої зарядки виробника зарядних станції. Як помітили в Electrek, найбільше у нового Leaf кидається в очі новий дизайн.

Що стосується трансмісії, Nissan представила новий більший пакет потужністю 40 кВтг, але він як і раніше відрізнявся старою архітектурою без активного управління температурою.

Інформація, яка витекла з презентації Nissan на початку цього року, показала, що японський автовиробник притримав оновлення силової установки для версії 2019 року.

Виходячи зі звіту, нова версія транспортного засобу буде оснащуватися акумулятором потужністю 60 кВтг, як і очікувалося, але також і новим 160-кВт електродвигуном, 11-22 кВт вбудованим зарядним пристроєм, здатним прийняти 100 кВт - приблизно в два рази потужнішим, ніж нинішнє покоління.

Швейцарський виробник зарядних станцій електромобілів EVTEC підтвердив деякі з цих деталей - в опублікованій ними в Twitterі зображеніі компанія тестує своє швидкісне зарядний пристрій “новим поколінням Leaf з акумулятором на 60 кВт”.

В EVTEC стверджують, що їх тест був успішним, а на зображеннях показаний заряд нового Leaf на 102 кВт.