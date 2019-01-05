Серед десяти найбільш популярних нових авто шість – кросовери.
Українці все частіше віддають перевагу кросоверам перед легковими седанами та хетчбеками. Про це свідчить перелік найпопулярніших нових легкових моделей автомобілів, які були придбані нашими співвітчизниками. Так, перші три позиції в рейтингу марок – за кросоверами Renault Duster, Kia Sportage та Toyota RAV4. Також в ТОП-10 - Hyundai Tucson, Nissan Qashqai та X-Trail.
Лідери ринку 2018 року за моделями:
Renault Duster – 3465 шт.
Kia Sportage – 3128 шт.
Toyota RAV4 – 2653 шт.
Toyota Camry – 2404 шт.
Renault Logan – 2385 шт.
Hyundai Tucson – 2229 шт.
Nissan Qashqai – 2197 шт.
Skoda Octavia – 2138 шт.
Volkswagen Polo – 1812 шт.
Nissan X-Trail – 1732 шт.
Нагадаємо, що український авторинок продемонстрував спад.