Серед десяти найбільш популярних нових авто шість – кросовери.

Українці все частіше віддають перевагу кросоверам перед легковими седанами та хетчбеками. Про це свідчить перелік найпопулярніших нових легкових моделей автомобілів, які були придбані нашими співвітчизниками. Так, перші три позиції в рейтингу марок – за кросоверами Renault Duster, Kia Sportage та Toyota RAV4. Також в ТОП-10 - Hyundai Tucson, Nissan Qashqai та X-Trail.

Лідери ринку 2018 року за моделями:

Renault Duster – 3465 шт.

Kia Sportage – 3128 шт.

Toyota RAV4 – 2653 шт.

Toyota Camry – 2404 шт.

Renault Logan – 2385 шт.

Hyundai Tucson – 2229 шт.

Nissan Qashqai – 2197 шт.

Skoda Octavia – 2138 шт.

Volkswagen Polo – 1812 шт.

Nissan X-Trail – 1732 шт.

Нагадаємо, що український авторинок продемонстрував спад.