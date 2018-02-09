Поки що автомобіль з'явився у дилерів Японії. Рестайлінгова модель суттєво змінилась зовні, трохи всередині, а от силова установка залишилась та сама, що й до оновлення.

У Японії стартували продажі оновленої моделі Honda Legend. У США рестайлінгова версія, відома як Acura RLX, продається вже півроку. Наступним має стати європейський ринок.

Флагман модельного ряду Honda нинішнього покоління випускається з 2014 року. У ході проведеного рестайлінгу седан отримав нові бампери, оптику, видозмінений капот та велику решітку радіатора. У салоні Honda Legend 2018 з'явилися нові крісла, які мають зручніший профіль. Збільшився на 13 літрів обсяг багажного відділення.

Honda Legend має єдиний варіант силової установки – гібридний. Після оновлення він лишився без змін. Honda Legend Sport Hybrid SH-AWD передбачає комплектацію бензиновим V-подібним двигуном об'ємом 3,5 л потужністю 314 к.с. та трьома електричними моторами – один з яких працює на передній осі і має потужність 48 к.с., а два на задній – по 37 к.с. кожен. Трансмісія – семиступенева преселективна роботизована.

Додали автомобілю й технологічного оснащення: комплекс Honda Sensing підвищує активну безпеку завдяки системі контролю утримання в смузі руху, адаптивному круїз-контролю і системі запобігання зіткненню. Також седан отримав більш жорсткий кузов, оскільки більшість точок, де раніше застосовувалось зварювання металу, тепер з’єднані за допомогою клею.

Читайте також: Чому варто обрати Mazda3: тест-драйв