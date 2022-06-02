Петицією пропонується звільнити від оподаткування ввізним митом, податком на додану вартість та акцизним збором транспортні засоби, які були придбані в США до 24.02.22

Автор петиції пан Дробович закликає президента звільнити від мита, акцизу та ПДВ автомобілі, які були куплені у США до початку війни і не встигли легалізуватись на території України. Наразі багато з таких автомобілів просто заблоковані митницею.

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У Верховній Раді зареєстровано урядовий законопроект №7418 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо перегляду окремих пільг з оподаткування", який містить скасування пільги на ввезення автомобілів з-за кордону до України.

“Звертаємо Вашу увагу на те, що велика кількість автомобілів, була куплена громадянами України в США до початку повномасштабного військового вторгнення в Україну, з боку Російської Федерації. У зв’язку із блокуванням роботи портів України, більша частина таких автомобілів, до цього часу не доставлена в Україну. Транспортні компанії, вимушені переадресовувати контейнери з автомобілями в інші країни та шукати інші шляхи доставки таких авто в Україну. У зв’язку із зміною маршруту, вартість доставки збільшилась в середньому на 2000 - 2500 $ по кожному авто. Закон про пільгове розмитнення автомобілів, дозволив би громадянам України, перекрити витрати на вимушене здорожчання доставки, на яке ніхто не розраховував”, - сказано у тексті петиції.