Петицией предлагается освободить от обложения ввозной пошлиной, налогом на добавленную стоимость и акцизным сбором транспортные средства, которые были приобретены в США до 24.02.22
Автор петиции Дробович призывает президента освободить от пошлин, акциза и НДС автомобили, которые были куплены в США до начала войны и не успели легализоваться на территории Украины. Сейчас многие из таких автомобилей просто заблокированы таможней.
Читайте также: Отменить нулевую растаможку могут уже через месяц: законопроект
В Верховной Раде зарегистрирован правительственный законопроект №7418 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины о пересмотре отдельных льгот по налогообложению", который содержит отмену льготы на ввоз автомобилей из-за границы в Украину.
“Обращаем Ваше внимание на то, что большое количество автомобилей было куплено гражданами Украины в США до начала полномасштабного военного вторжения в Украину со стороны Российской Федерации. В связи с блокировкой работы портов Украины, большая часть таких автомобилей до сих пор не доставлена в Украину. Транспортные компании вынуждены переадресовывать контейнеры с автомобилями в другие страны и искать другие пути доставки таких автомобилей в Украину. В связи с изменением маршрута, стоимость доставки увеличилась в среднем на 2000 – 2500$ по каждому авто. Закон о льготном растаможивании автомобилей, позволил бы гражданам Украины, перекрыть расходы на вынужденное подорожание доставки, на которое никто не рассчитывал”, – говорится в тексте петиции.