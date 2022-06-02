Петицией предлагается освободить от обложения ввозной пошлиной, налогом на добавленную стоимость и акцизным сбором транспортные средства, которые были приобретены в США до 24.02.22

Автор петиции Дробович призывает президента освободить от пошлин, акциза и НДС автомобили, которые были куплены в США до начала войны и не успели легализоваться на территории Украины. Сейчас многие из таких автомобилей просто заблокированы таможней.

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В Верховной Раде зарегистрирован правительственный законопроект №7418 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины о пересмотре отдельных льгот по налогообложению", который содержит отмену льготы на ввоз автомобилей из-за границы в Украину.