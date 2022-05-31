Благодаря нулевому растаможиванию украинские семьи уже сэкономили более 13 млрд грн. Но чиновников такая ситуация не устраивает. Правительство предлагает вернуть высокие ставки растаможки, которые действовали до начала боевых действий.

Огромное количество автомобилей, уничтоженных в результате боевых действий , не является аргументом для Кабмина. Чиновники еще раз предлагают отменить нулевое растаможивание, чтобы усложнить украинцам возможность восстановления автопарка. На сайте Верховной Рады уже появился правительственный законопроект №7418 .

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“Законопроект требует безотлагательного принятия в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины и введением правового режима военного положения на территории Украины, а также насущной необходимостью обеспечения функционирования экономики” , – сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Суть законопроекта заключается в отмене нулевого растаможивания, внедренного законом № 2142, и возвращении схемы растаможивания, которая в Украине действовала до начала войны. По мнению авторов законопроекта автомобили “ не являются предметами первой необходимости и обеспечивающими бесперебойную работу экономики” .

Напомним, что в условиях войны автомобиль может спасти жизнь, являясь едва ли не единственным средством эвакуации из зоны боевых действий . Также автомобиль вполне может являться инструментом для бизнеса и обеспечения функционирования экономики, в первую очередь это касается коммерческих автомобилей.

Однако позиция украинских чиновников остается предсказуемой. " Принятие законопроекта (об отмене нулевого растаможивания – ред.) будет способствовать созданию условий для надлежащего обеспечения функционирования экономики, а также надлежащего наполнения доходной части бюджета за счет поступления таможенных платежей ", – уверяет министр финансов Украины Сергей Марченко.

Почему отменяют “нулевую расможку?

Чиновники насчитали, что в государственную казну не поступило 13 миллиардов гривен, однако рассчитывать потери таким линейным способом некорректно, отмечают эксперты Института исследований авторынка. Ведь если бы льгот не существовало, то и объемы импорта были бы значительно меньше, а значит, и «потери» бюджета не были бы такого размера. А если учесть потенциальную пользу от активизации соприкасающихся сфер и роста экономической активности граждан, то неизвестно, существуют ли общие потери экономики.

Интересно, что в пояснительной записке упоминается о "нередких случаях ввоза авто премиумкласса", хотя по статистике, абсолютное большинство автомобилей были стоимостью до $5 тысяч, а машин стоимостью свыше $100 тысяч по состоянию на конец мая привезли всего 44 штуки.

Как "бонус" законопроектом предлагают отменить сбор в Пенсионный фонд во время первой регистрации электромобилей. Учитывая, что 60% продаж в Украине — это машины стоимостью до $8 тысяч, количество предложений продажи электромобилей за такие средства критически мало, а большинство таких авто не могут полноценно заменить классическое авто из-за своих низких эксплуатационных характеристик, для большинства украинцев такая льгота не будет давать никакой. пользы.

Когда «нулевая» растаможка может быть отменена?

Публикация законопроекта – это только внесение документа на рассмотрение народных депутатов. Для того чтобы он стал законом, необходимо соблюсти регламент:

Провести обсуждение и заключения профильных комитетов;

Вынести документ на голосование в зал и принять. Если голосование происходит в двух чтениях, то после принятия первого, законопроект отправляется на дополнительное обсуждение в профильных комитетах и ​​повторно выносится в зал для голосования в целом;

Документ должен быть подписан председателем Верховной Рады;

Документ должен быть подписан Президентом Украины;

Документ должен быть опубликован в официальной печати.

И только после этого смены начнут действовать. Как показывает практика, все эти процедуры обычно длятся минимум несколько недель. Конечно, есть случаи принятия законопроектов по сокращенной процедуре, когда все организуют в считанные дни. Однако в этом случае наиболее вероятным прогнозом эксперты Института исследований авторынка считают от одной до нескольких недель. Вероятность принятия документа считается высокой, поскольку инициатором выступают уже не отдельные народные депутаты, а Кабинет Министров Украины.

В любом случае «нулевое» растаможка будет действовать до 1 июля 2022 года, ведь именно эту дату определили законодатели.

Как отмена «нулевого» растаможки повлияет на авторынок

Во-первых, еще до принятия закона на рынок повлияет сама новость о возможной отмене «нулевого» растаможки. Это снова активизирует колебавшихся в целесообразности покупки авто за границей, или рассчитывал, что у него будет еще три месяца на спокойный выбор и доставку машины. Поскольку сейчас временные рамки снова четко неизвестны, следует ожидать роста очередей на границах. Особенно активными сейчас будут те, кто захочет растаможить авто еще по «нулевому» растаможиванию, а продать уже по полной рыночной цене после отмены.

Во-вторых, возврат к предыдущим ставкам таможенных платежей замедлит импорт и снизит его объемы и количество. Привезти доступные автомобили, в которых больше всего нуждаются украинцы, будет экономически невыгодно из-за размера акцизного налога, который часто окажутся больше стоимости самого автомобиля. Это замедлит активность и на внутреннем авторынке.

В-третьих, цены на рынке, начавшие снижаться на рынке в результате постепенного его насыщения привезенными авто из-за границы, начнут снова расти. Что, на фоне и так невысокой покупательной способности украинцев, еще больше снизившейся в результате войны, сделает покупку автомобиля еще более недоступной. Это, в свою очередь, будет способствовать старению автопарка, заставляя украинцев покупать подержанные автомобили на внутреннем рынке вместо «пригона» из-за границы за ту же стоимость.