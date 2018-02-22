Сьогодні відбудеться судове засідання, від якого залежатиме подальша доля дизельних автомобілів в деяких містах Германії.

Екологічна група Deutsche Umwelthilfe (DUH) на початку цього року подала в суд на дев’ять міст Німеччини з з метою реалізації права громадян на чисте повітря. На сьогоднішньому засіданні буде вирішена доля центральної частини Штутгарту і Дюссельдорфу.

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В якості обґрунтування позову приводяться данні по кількості шкідливих викидів, що спричиняють дизельні автомобілі. За даними екологічної організації близько 70 німецьких міст за останній рік постраждали від річного рівня викидів двоокису азоту вище порогів ЄС. По даним DUH 72,5% викидів двоокису азоту спричиняють саме дизельні двигуни.

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Нагадаємо, що викиди двигунів що працюють на дизельному паливі містять тверді частинки і оксид азоту (NOx). Ця речовина може викликати респіраторні захворювання.

Париж, Мадрид, Мехіко і Афіни вже заявили, що планують прибрати дизельні транспортні засоби з міських центрів до 2025 року, а мер Копенгагена хоче заборонити ввезення дизельних автомобілів в місто в наступному році. Франція і Великобританія заборонять нові бензинові і дизельні автомобілі до 2040 року.