Наступне покоління компактного позашляховика вийде у продаж лише наступного року, та завод вже розпочав випуск автомобілів, аби мати змогу задовольнити попит.

Світовий дебют четвертого покоління компактного японського позашляховика Suzuki Jimny очікується на Токійському автосалоні у кінці року. У продаж модель надійде не раніше 2019 року. Але перша партія живих автомобілів вже готова, як видно на цьому відео.

Ще рік тому зображення нового Джимні з закритої дилерської конференції просочились у інтернет. Перша партія готових машин на накопичувальної майданчику поруч із заводом потрапила в об'єктив фото-шпигунів. Хоча якість зображення не дуже добра, можна побачити міні-джип у різних кольорових виконаннях.

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Помітно, що модель зберегла впізнавані “квадратні” форми та круглі фари, як у моделі третього покоління, що випускалась з 1998 року. При цьому в дизайні наступника помітні й нові рішення: радіаторна решітка нагадує деталь від Jeep Renegade, а задні фари, квадратні колісні арки й лінія даху – Mercedes G-класс.

Салон також оновився символічно – новий Jimny отримав кілька сучасних функцій та мультімедійну систему з сенсорним екраном, але зберіг прості форми попередника. У цьому також відчувається вплив Геландевагена. Британське видання Autocar повідомляє, що Jimny четвертого покоління розроблено з урахуванням побажань існуючих власників Jimny, які високо цінують позашляхові можливості і надійність автомобіля і чекають від наступника того ж.

Фото: Suzuki Jimny четвертого покоління / carscoops.com, motoring.com.au

Четверте покоління Suzuki Jimny отримає пару сучасних бензинових двигунів об’ємом 1 і 1,2 літри.

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