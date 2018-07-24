У червні продажі автомобілів в світі виросли на 4,2% до 8,4 мільйона легкових і легких комерційних авто.

За інформацією видання Livecars, очищений від сезонності річний рівень продажів, розрахований з результатів минулого місяця, склав 96,8 мільйона машин, а за підсумками першого півріччя реалізація авто в світі збільшилися на 3,5% до 48,3 мільйона одиниць.

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Головним ринком для автовиробників і раніше залишається Китай, де за перший місяць літа було продано 2,225 мільйона автомобілів, що на 4,2% більше, ніж в червні 2017 го року.

Також великими майданчиками автодилерів традиційно залишаються Західна Європа і Північна Америка. В Європі за червень було реалізовано 1,671 мільйона одиниць авто, що на 4,4% більше ніж у червні 2017 го, а в Північній Америці відзначено зростання в 5,2% до 1,55 мільйона автомобілів.

Лише в країнах Східної Європи ринок продажів нових авто залишився на тому ж рівні, що і в 2017-му - 382,5 тисяч одиниць.

Нарешті, на ринках Південної Америки зафіксовано спад в 2,5% - було реалізовано 256,6 тисяч автомобілів. Негативні показали також у ринків Японії та Південної Кореї, де за цей час було продано близько 650 тисяч автомобілів - це приблизно на 5% нижче, ніж рік тому.