Непорозуміння між клієнтом та дилером Porsche призвело до несподіваного результату: покупець сприйняв помилку продавців, як особисту образу і прояв зневаги, та вирішив показати, хто з них головний. Заїхавши на новенькому Panamera Sport Turismo у автосалон крізь вітрину.

Пригода трапилась у тайському місті Тайчжун. За даними Тaiwannews, 42-річний чоловік, названий як Чу, вирішив придбати Panamera Sport Turismo в січні 2017 року, за базовою ціною $201 187 у еквіваленті до місцевої валюти. Та через додаткові опції сума чеку виросла до $250 979. Найдорожчою з опцій була система управління підвіскою 4D Chassis Control.

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Оплативши початковий внесок за автомобіль у розмірі $75 000, Чу отримав свою Panamera в листопаді минулого року, але без 4D Chassis Control, через що він відмовився сплачувати решту і вирішив скасувати замовлення, повернувши авто.

Проте, кілька днів тому пану Чу надійшов лист від дилера з проханням виконати умови договору та оплатити решту суми за авто, інакше його початковий внесок не буде повернутий. Саме цей тиск з боку дилера змусив пана Чу узяти інший свій Porsche, білий Cayenne, та протаранити на ньому вітрину дилерського центра.

Чоловіка забрала поліція, йому було висунуто кілька звинувачень. Однак, щойно полишивши поліційський відділок, Чу знову навідався до дилера, чим дуже налякав менеджерів салону, які негайно визвали поліцейських. Однак пан Чу заявив, що він прийшов на перемовини. В решті решт дилер запропонував або повернути його депозит у $75 000, або дозволити йому придбати автомобіль, на цей раз з опцією, яку він замовляв. Однак сторонам не вдалось досягти згоди.

За інформацією Daily Mail, під час обшуку Cayenne, у кросовері знайшли сокиру та каністру з бензином, тож наміри Чу могли бути куди страшнішими. Під час розслідування органи влади також з'ясували, що тайванський бізнесмен раніше звинувачувався у крадіжках та шахрайстві.

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