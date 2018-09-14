Надання фіктивних довіреностей на кордоні погано закінчується для громадян, які в'їжджають в Україну на автомобілі з іноземною реєстрацією.

На пункті пропуску "Устилуг" вилучили автомобіль Ford Focus через фіктивну нотаріальну довіреність. З початку року налічується вже близько 40 транспортних засобів, тимчасово вилучених на склад митниці за аналогічне правопорушення. Відповідальність, яка настане після вступу в законну силу рішення суду по справах, для громадян буде означати конфіскацію автомобіля та накладення штрафу в розмірі 100% його вартості.

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Експертна вартість даного авто – близько 111 000 гривень, – повідомили у прес-службі Волинської митниці ДФС.

В історії з Ford Focus примітно, що за тиждень до вилучення цей же громадянин намагався ввезти той же автомобіль через пункт пропуску Ягодин. Однак тоді не зміг пред'явити жодного документа про право користування чужою власністю. Тому отримав картку відмови в митному оформленні транспортного засобу, який було повернуто на суміжну сторону.

"Враховуючи масовість явища, ми проаналізували ситуацію з польськими колегами", – коментує в. о. начальника Волинської митниці ДФС Євген Шелигацький. “Вони теж наполегливо протидіють спробам переміщення європейських автомобілів за фіктивними документами. З початку цього року в зоні діяльності Надбужанського відділу прикордонної служби вже затримано 192 автомобіля. Доступна ціна і розгалужена мережа нотаріальних послуг в Польщі дозволяє зробити висновок, що головна причина підробок нотаріальних посвідчень полягає у фізичній відсутності при оформленні документів реального власника авто.

Підвищений попит українських громадян на автомобілі з європейської реєстрацією створив цілий сегмент на транскордонному ринку послуг, – пояснюють у відомстві. Його представники вдаються до різних, не завжди законним, способів заробітку. Автомобіль може бути крадений, документи про його технічний стан – підробленими, відомості про реєстрацію – фіктивними і т. п. Однак громадянам слід пам'ятати, що відповідальність на фініші сумнівної операції несе не посередник, а той, хто намагається незаконно перемістити товар на митну територію України.

Всі документи на право користування авто з іноземною реєстрацією Волинською митницею ретельно перевіряються. Буває, що справа триває довше, адже процедури міждержавних взаємодій потребує часу. Однак відповідальністі все одно не уникнути", – підсумовує Євген Шелигацкий.