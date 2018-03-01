Концепт від індійської фірми Tata виглядає неймовірно стильним та цільним. Схоже, італійська школа дизайну знайшла відображення на іншому боці континенту.

Зніміть з концепту Tata 45X шильду і його сміливо можна видавати за творіння Toyota, Hyundai чи навіть Ferrari. Чи буде використовувати такий дизайн індійський автовиробник у своїх серійних моделях коли-небудь? Навіть якщо так – не раніше, ніж через десятиліття.

Tata 45X – це хетчбек, хоча й виглядає як компактний кросовер, завдяки великим колесам. У дизайні кузова примітні дві цікаві деталі: хромована віконна лінія, що розділяє скло та переходить у тонкий акуратний стовпчик з камерою заднього виду, а також задні ліхтарі, немов відокремлені від кузову.

За габаритами 45x близький до хетчбека VW Golf: концепт має довжину 4253 мм і колісну базу у 2630 мм.

Зазирнути у салон прототипа – неможливо, оскільки до нього руки творців 45x не дійшли. Єдине офіційне зображення дозволяє зробити це віртуально. Лаконічний інтер'єр з прямокутним кермом та надзвичайно широким дисплеєм інформаційно-розважального комплексу прикрашений деревом та має усього дві педалі. Звичайно, малоймовірно, що такий футуристичний дизайн якимось чином втілиться у серійній моделі найближчим часом – побачити щось подібне у продуктовій лінійці Tata можна буде не раніше 2028 року.

Фото: Tata 45X / carscoops.com

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