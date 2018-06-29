У салоні Tesla Model S P100D 2018 модельного року з'явились нові матеріали оздоблення; з програмними змінами прошивки користувачі могли познайомитись раніше.

Часом клієнти, що отримують не те, що вони замовляли, доходять до сказу, однак цей ютубер, судячи з усього, цілком задоволений тим, що прийшло “у пакунку” від Тесли.

Коли автор цього відео замовляв свою Tesla Model S P100D, він вибрав кремовий інтер'єр з оздобленням з темного ясеня. Однак за час, поки замовлення дійшло до замовника, на заводі встигли провести невеличке оновлення і клієнт отримав автомобіль, з оздобленням натуральним дубом, а замість алюмінієвих вставок має графітові.

“Нарешті я отримав мою 2018 Tesla Model S P100D. Я замовив їй з кремовим інтер'єром, але він повинен був мати декоративні вставки з темного дерева. Та через 10 днів після того, як я зробив замовлення, на конвеєрі Тесла відбулись зміни і замість алюмінієвих вставок я отримав графітові, а замість темного ясеня – світлий дуб, подібний до того, що використовується в Model 3” – написав свіжозпечений власник Model S P100D.

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