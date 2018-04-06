Низькі температури - становлять загрозу для електрокарів, та не лише акумуляторні батареї страждають від морозів.

Для українців мороз у -3оС – справа звична, навідміну від мешканців південних регіонів США. Можливо тому для цього блогера ранковий “танець з феном” навколо свого електрокара – незвична річ, тоді як наші співвітчизники вже давно знають, як боротись з кригою, що скувала автомобіль.

Наст, чи, кажучи простіше, крижана скоринка вкрила Tesla Model 3 тонким шаром. Власник електрокара відзначає, що зранку така картина може суттєво затримати, оскільки для очищення автомобіля знадобиться додатковий час. Так, аби потрапити усередину автомобіля, йому доводиться розтопити кригу на дрерних ручках, потім розплавити лід на кришці зарядного отвору, очистити дзеркала та вікна…

Здається, у цьому випадку усе не набагато гірше, ніж у такій же ситуації зі звичайним автомобілем. А от 30-градусний мороз заподіяв би власнику електрокару куди більшої шкоди, особливо під час подорожі.

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