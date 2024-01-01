Tesla Model Q: що відомо про новинку

Компанія Tesla заявила про план представити найдоступніший електромобіль вже у першій половині наступного року. Заява прозвучала, як пише Global China EV, у рамках зустрічі з інвесторами за участю Deutsche Bank та одного з топ-менеджерів фірми Тревіса Аксельрода у Нью-Йорку. Новинку, як стверджується, назвуть Model Q, а коштуватиме вона менш як 30 тисяч доларів. Про це пише tesla-club.com.ua.

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Інсайдери запевняють, що довжина Tesla Model Q не перевищить 4 метрів, водночас новинка виявиться приблизно на третину легшою за нинішню Model 3 і вдвічі дешевшою у виробництві. Випускати Model Q планують на лініях, які вже існують.

За попередніми даними, електромобіль, як і інші моделі Tesla, отримає силові установки з одним та двома моторами та зможе проїжджати без підзаряджання до 500 кілометрів. Інших технічних даних поки що немає.

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Очікувана вартість новинки виявиться нижчою за 30 тисяч доларів за умови, що в США не скасують нинішню субсидію на електромобілі. Її розмір становить 7,5 тисяч доларів. Очікується, що запуск Model Q допоможе Tesla досягти стратегічної мети у вигляді 30-відсоткового приросту продажу щорічно.

Сама Tesla поки що ці плани не підтвердила. У жовтні повідомлялося, що компанія відмовилася від ідеї випуску бюджетного електромобіля з традиційними органами управління: цю нішу Tesla планує зайняти за допомогою безпілотника Cybercab, який також розраховує продавати дешевше 30 тисяч доларів. Проте вийти на ринок він зможе не раніше 2027 року і лише за умови перегляду деяких законодавчих норм у США.