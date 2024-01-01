Tesla Model Q: что известно о новинке

Компания Tesla заявила о плане представить самый доступный электромобиль уже в первой половине следующего года. Заявление прозвучало, как пишет Global China EV, в рамках встречи с инвесторами с участием Deutsche Bank и одного из топ-менеджеров фирмы Трэвиса Аксельрода в Нью-Йорке. Новинку, как утверждается, назовут Model Q, а стоить она будет менее 30 тысяч долларов. Об этом пишет tesla-club.com.ua.

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Инсайдеры уверяют, что длина Tesla Model Q не превысит 4 метров, в то же время новинка окажется примерно на треть легче нынешней Model 3 и вдвое дешевле в производстве. Выпускать Model Q планируют на уже существующих линиях,.

По предварительным данным, электромобиль, как и другие модели Tesla, получит силовые установки с одним и двумя моторами и сможет проезжать без подзарядки до 500 километров. Других технических данных пока нет.

Ожидаемая стоимость новинки окажется ниже 30 тысяч долларов при условии, что в США не отменят нынешнюю субсидию на электромобили. Ее размер составляет 7,5 тысяч долларов. Ожидается, что запуск Model Q поможет Tesla достичь стратегической цели в виде 30-процентного прироста продаж ежегодно.

Сама Tesla пока что эти планы не подтвердила. В октябре сообщалось, что компания отказалась от идеи выпуска бюджетного электромобиля с традиционными органами управления: эту нишу Tesla планирует занять с помощью беспилотника Cybercab, который также рассчитывает продавать дешевле 30 тысяч долларов. Однако выйти на рынок он сможет не раньше 2027 года и только при условии пересмотра некоторых законодательных норм в США.