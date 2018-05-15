Електричний кросовер в Мельбурні протягнув 130-тонний літак Boeing 787 Dreamliner майже на 300 метрів по злітній смузі.

За рекорд взялася модель Tesla Model X P100D, повна маса якої складає всього 2,5 тони. Електромобіль тягнув Boeing 787 Dreamliner, який важить 130 тон.

"Тесла" протягнула "Дрімлайнер" майже 300 метрів, однак цього виявилося достатньо, щоб увійти в Книгу Рекордів Гіннеса в якості найпотужнішого електромобіля, що витягнув літак.

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Дивіться відео світового рекорду Tesla Model X P100D:

Цікаво, що це не перший електромобіль, який австралійська авіакомпанія Qantas використав для буксирування літака – електричні буксири (звісно ж, поки що, не "Тесли") використовуються в Сіднеї та Канберрі в рамках програми скорочення викидів парникових газів.

Qantas і Tesla вже раніше відзначилися спільними проектами - два роки тому Boeing 737 і Tesla Model S P90D синхронно розганялись: літак у повітрі, авто – на землі.

Нагадаємо, що Tesla збирається розпочати виробництво Model Y в листопаді 2019 року