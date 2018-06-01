В Mercedes є AMG, в Audi – RS, в Aston Martin – AMR, а спецверсії Tesla матимуть космічні технології SpaceX.

Ілон Маск раніше кілька разів згадував про те, що у майбутнього родстера будуть “технології SpaceX”, а днями повідомив, що спорткар отримає 10 компактних ракетных двигунів COPV.

Засновник і керівник Tesla у традиційний для себе спосіб – через власний Твітер – повідомив, що мова йде про технологію використання стисненого повітря для створення потужних імпульсів, котрі допоможуть зробити автомобіль швидшим і краще керованим. Технологія носить назву Composite Overwrapped Pressure Vessel, COPV. Вона досить проста за своєю суттю і водночас має високу ефективність. Таку ж технологію використано у космічних апаратах SpaceX.

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Ілон Маск розповів, що повітряні насоси та інше необхідне для роботи COPV-двигунів обладнання займає чимало місця, тому Tesla Roadster SpaceX Edition буде двомісним, оскільки повітряні двигуни будуть розміщені за переднім рядом сидінь замість крісел другого ряду. Маск також зазначив, що ракетні двигуни під час вивільнення повітря видають не надто приємні для слуху звуки, тож цілком можливо, що використовувати “космічну опцію” буде дозволено лише закритих треках та/або автомагістралях.

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