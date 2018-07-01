У Японії випущено обмежено серію моделі GT86 з налаштуваннями від Gazoo Racing. Компоненти GR можна придбати і окремо.

З минулого року Toyota почала поширювати спеціальну серію спортивних модифікацій своїх машин під суббрендом GR, що означає Gazoo Racing. На внутрішньому ринку доступна вже ціла лінійка седанів, кросоверів, купе і мінівенів, з магічними літерами на борту. Дійшла черга і до купе Toyota GT86.

Від стандартної “хачіроку” версія GR відрізняється гальмами Brembo з чотирипоршневими механізмами переднього і двопоршневими – заднього гальма, 17-дюймовими колесами, новими бамперами, особливим рулем з логотипом GR, а також білим фоном тахометра. Двигун залишили без втручань дволітровий опозитний мотор як і раніше видає 207 к.с., працюючи з механікою і 200 “коней” – якщо працює з “автоматом”.

Фото: Toyota 86 GR Sport / Toyota

Шильдик GR Sport обійдеться японським фанам Toyota майже у 10 тисяч доларів: звичайна 86 коштує там від 34 тисяч, тоді як версія GR “важить” 45 тисяч. Однак прикрасити свій спорткар можна і за значно скромнішу суму – аксесуари та компоненти GR Sport можна придбати окремо.

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