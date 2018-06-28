Якщо Дональд Трамп стримає свою обіцянку підвищити мита на імпорт автомобілів та компонентів, японські авто в США значно подорожчають.

Президент США Дональд Трамп написав у Твіттері, що встановить додаткові митні тарифи у 20% на продукцію автомобілебудування, якщо виробники з ЄС та інших країн не зменшать свої тарифи щодо США.

У відповідь на цю заяву світові автовиробники вже зробили свої прогнози щодо наслідків. Так, Toyota офіційно заявила, що її найпопулярніша модель Camry може подорожчати на $1800 для американських споживачів.

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Білшість автомобілів іноземних брендів, які продаються на ринку США, виготовляються в Північній Америці. Ту ж Toyota Camry виробляють на заводі в штаті Кентукі. Однак лише половина комплектуючих з виробляються у США чи Канаді, а близько 30% запчастин йде з Японії. Через це й відбудеться подорожчання моделі для американських споживачів.

Однак деякі моделі для США виробляються в інших країнах – Японії, Німечиині та Китаї. Такі авто подорожчають ще більше.

Варто зазначити, що сьогодні у США Toyota Camry коштує від $23 645.

Нагадаємо, що Toyota Camry повертається в Європу.