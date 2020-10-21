Консалтингове агентство InterBrand склало черговий рейтинг найдорожчих брендів у світі.

У 2020 році в нього увійшли 15 автовиробників: лідером виявилася Toyota, ціна на яку впала в порівнянні з минулим роком, а новачок в списку, компанія Tesla, дебютувала відразу на шостому місці.

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За даними агентства, Toyota оцінюється в 51,595 мільярда доларів, що на 8 відсотків менше вартості японської марки в 2019 році. У загальному рейтингу серед всіх брендів Toyota займає сьому позицію.

На другій сходинці серед автомобільних компаній (та на восьмий в загальному списку) виявився, як і в минулому році, Mercedes-Benz, який вартує 49,268 мільярда доларів (-3 відсотка). Замикає трійку BMW (39,756 мільярда доларів, -4 відсотка). У загальному рейтингу баварська марка закріпилася на 11 місці.

Перша п'ятірка також включає Honda і Hyundai, які оцінили в 21,694 мільярда (-11 відсотків) і 14,295 мільярда доларів відповідно. При цьому Hyundai - єдиний автовиробник в списку, який продемонстрував позитивну динаміку: його вартість зросла на 1 відсоток.

На шостому рядку дебютувала Tesla, яка в 2019 році не потрапила в список InterBrand. Її ціна - 12,785 мільярда доларів. Нижче розташувалися Ford (12,568 мільярда доларів, -12 відсотків), Audi (12,428 мільярда доларів, -2 відсотка), Volkswagen (12,267 мільярда доларів, -5 відсотків) і Porsche (11,301 мільярда доларів, -3 відсотка).

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За межами десятки опинилися Nissan (10,553 мільярда доларів, -8 відсотків), Ferrari (6,379 мільярда доларів, -1 відсоток), Kia (5,830 мільярда доларів, -9 відсотків), Land Rover (5,077 мільярда доларів, -13 відсотків) і MINI (4,965 мільярда доларів, -10 відсотків).