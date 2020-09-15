В Україні стартували продажі оновленого Toyota Land Cruiser 200 в комплектації Executive Lounge.

Toyota Land Cruiser 200 в оновленій комплектації Executive Lounge отримав нові деталі екстер’єру, що привертають увагу.

Читайте також: Тест-драйв Toyota Highlander: дорожній крейсер

Серед них — накладка переднього бампера та решітка радіатора. Фронтальний бампер отримав великий повітрозабірник і окантовки протитуманних фар. А нова решітка має яскравий горизонтальний елемент у центрі, що виділяється на тлі затемнених деталей і ділить її навпіл. Завдяки цим змінам екстер’єру масивна передня частина автомобіля в комплектації Executive Lounge виглядає більш динамічною.

Окрім того, оновлена версія автомобіля отримала корпуси дзеркал заднього огляду чорного кольору з хромованою декоративною вставкою та ексклюзивні легкосплавні 20-дюймові диски.

Інтер’єр Toyota Land Cruiser 200 Executive Lounge також отримав зміни, зокрема прострочку сидінь та карти дверей, які поєднують натуральну і синтетичну шкіру.

Читайте також: Toyota випробовує літаючий автомобіль: відео

Оновлений Toyota Land Cruiser 200 Executive Lounge можна замовити в чотирьох кольорах: «Сріблястий металік» (1F7), «Сірий металік» (1G3), «Чорний металік» (218) та «Білий перламутр» (070).

Активну і пасивну безпекиу Executive Lounge забезпечують пакет систем Toyota Safety Sense, система моніторингу сліпих зон BSM, система допомоги при виїзді з парковки RCTA, активні підголівники передніх сидінь і 10 подушок безпеки.

Також у Toyota Land Cruiser 200 є адаптивна гідропневматична підвіска, що дозволяє регулювати висоту положення кузова. Крім того, механізм рульового керування зі змінним зусиллям (VGRS) дає можливість маневрувати на низьких швидкостях та зберігати стабільність під час їзди трасою.

Автомобіль оснащено потужними двигунами V8 — 4,6-літровим бензиновим з потужністю 309 к. с. та 4,5-літровим дизельним з потужністю 249 к. с. Останній також вирізняється високим крутним моментом, який становить 650 Нм.

Читайте також: Toyota оновила Camry та Camry Hybrid