В Украине стартовали продажи обновленного Toyota Land Cruiser 200 в комплектации Executive Lounge

Toyota Land Cruiser 200 в обновленной комплектации Executive Lounge получил новые детали экстерьера, привлекающие внимание.

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Среди них накладка переднего бампера и решетка радиатора. Передний бампер получил большой воздухозаборник и окантовку противотуманных фар. А новая решетка имеет яркий горизонтальный элемент в центре, выделяющийся на фоне затемненных деталей и делящий ее пополам. Благодаря этим изменениям экстерьера массивная передняя часть автомобиля в комплектации Executive Lounge выглядит более динамичной.

Кроме того, обновленная версия автомобиля получила корпуса зеркал заднего вида черного цвета с хромированной декоративной вставкой и эксклюзивные легкосплавные 20-дюймовые диски.

Интерьер Toyota Land Cruiser 200 Executive Lounge также получил изменения, в частности прострочку сидений и карты дверей, которые сочетают натуральную и синтетическую кожу.

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Обновленный Toyota Land Cruiser 200 Executive Lounge можно заказать в четырех цветах: “Серебристый металлик” (1F7), “Серый металлик” (1G3), “Черный металлик” (218) и “Белый перламутр” (070).

Активную и пассивную безопасность в Executive Lounge обеспечивают пакет систем Toyota Safety Sense, система мониторинга слепых зон BSM, система помощи при выезде с парковки RCTA, активные подголовники передних сидений и 10 подушек безопасности.

Также у Toyota Land Cruiser 200 есть адаптивная гидропневматическая подвеска, позволяющая регулировать высоту положения кузова. Кроме того, механизм рулевого управления с переменным усилием (VGRS) дает возможность маневрировать на низких скоростях и сохранять стабильность во время езды по трассе.

Автомобиль оснащен мощными двигателями V8-4,6-литровым бензиновым с мощностью 309 л. с. и 4,5-литровым дизельным с мощностью 249 л. с. Последний также отличается высоким крутящим моментом, который составляет 650 Нм.

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