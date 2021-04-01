Проект реалізовано в партнерстві з компанією B Medical System, а сама машина призначена для країн Африки.

Компанія Toyota побудувала перший у світі автомобіль-рефрижератор для перевезення вакцин. Проект реалізовано за участю люксембурзької компанії B Medical System, яка є світовим лідером у виробництві спеціального медичного холодильного обладнання. Створена машина-рефрижератор призначена для країн Африки, де нерідко наявні проблеми з медичним забезпеченням.

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У компанії B Medical System зазначають, що це перший у світі медичний рефрижераторний автомобіль, що пройшов схвалення Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) за рівнем PQS. Він може використовуватися для транспортування вакцин або будь-яких інших медичних препаратів, які потребують зберігання при низьких температурах. Устаткування рефрижератора забезпечує діапазон температур 2-8 градусів.

Базою для створення рефрижератора став позашляховик Toyota Land Cruiser 78 Troop Carrier. Land Cruiser 70-й серії дебютував в 1984 році і зараз виробляється для обмеженого переліку ринків, де від автомобіля потрібні надійність, витривалість і невибагливість до якості палива. Африка — саме такий регіон, тому вибір "семидесятки" у якості базового автомобіля цілком логічний.

У "цивілізованих країнах" використання Land Cruiser 70-й серії заборонено через надто суворі екологічні вимоги.

У задній частині кузова позашляховика встановлено спеціальний холодильник об'ємом 396 л, який вміщує 400 доз вакцин. Холодильник живиться від власного акумулятора, який забезпечує близько 16 годин автономної роботи. Під час руху батарея заряджається за рахунок системи рекуперації, встановленої на автомобілі, а на стоянці — від зовнішньої мережі.

Спеціалізований рефрижератор на базі Toyota Land Cruiser може використовуватися для перевезення вакцин від різних інфекційних захворювань, в тому числі, і від СOVID-19. Щорічно через порушення правил доставки псується близько 20% вакцин, що виділяються міжнародними організаціями країнам, що розвиваються. У грошовому вираженні це становить 400 млн доларів США.

Як відзначають в компанії B Medical System, даний рефрижератор може використовуватися в рамках міжнародної структури COVAX, яка прагне справедливо розподіляти вакцини від COVID-19 в країнах, що розвиваються. Випуск спеціалізованого рефрижератора вже стартував, а перша партія готових машин буде відвантажена до кінця квітня.

Toyota Land Cruiser J70 виробляэться з 1984 року. Випуск моделі для внутрішнього японського ринку зупинили в 2004 році і відновили в 2014 році. Зараз J70 комплектують 4,0-літровим бензиновим мотором 1GR-FE (231 к.с.) або 4,5-літровим турбодизелем 1VD-FTV (205 к.с.).