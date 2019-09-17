Прості та надійні автомобілі досі випускаються. Незважаючи на те, що їх роблять в Португалії, їх продаж в країнах ЕС заборонений через надто суворі екологічні норми.

Виробництво Toyota Land Cruiser 70-ї серії стартувало ще в 1980-х роках, проте модель досі продається в деяких країнах, включаючи Південну Африку. Спеціально для їзди по серйозному бездоріжжю компанія розробила особливу версію пікапа Land Cruiser 79 під назвою Namib.

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Toyota Land Cruiser 79 отримав свою назву на честь африканської пустелі Наміб. Модель має сітчасту решітку радіатора, силові бампери з кенгурятником спереду і фаркопом ззаду, додаткове освітлення, шноркель, 16-дюймові диски з позашляховою гумою і захисне покриття вантажного відсіку.

Під капотом пікапа захований 205-сильний турбодизель об’ємом 4,5 літра з обертовим моментом в 430 Нм, причому останній досягається при 1200-3200 оборотів в хвилину. Мотор працює в парі з 5-ступінчастою механічною коробкою передач і системою повного приводу. Пікап здатний розвивати максимальну швидкість до 160 км/год.

Усередині Land Cruiser 79 з’явилися чохли на крісла із зносостійкої тканини, світлодіодне підсвічування, додаткові відсіки для зберігання речей, можливість установки двостороннього радіозв’язку, мультимедійний комплекс з сенсорним екраном і навігацією, а також ящик для рукавичок з охолодженням.

Продажі Toyota Land Cruiser 79 Namib в ПАР вже почалися. Вартість новинки починається від 893 600 південноафриканських рендів (близько $60 000). Для порівняння: базовий дводверний пікап з 231-сильним 4,0-літровим бензиновим V6 коштує мінімум 576 200 рендів (близько $38 000).

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