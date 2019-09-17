Простые и надежные автомобили до сих пор выпускаются. Несмотря на то, что их делают в Португалии, их продажа в странах ЕС запрещена из-за слишком строгих экологических норм.

Производство Toyota Land Cruiser 70-й серии началось еще в 1980-х годах, однако модель до сих пор продается в некоторых странах, включая Южную Африку. Специально для езды по серьезному бездорожью компания разработала особую версию пикапа Land Cruiser 79 под названием Namib.

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Toyota Land Cruiser 79 получил свое название в честь африканской пустыни Намиб. Модель имеет сетчатую решетку радиатора, силовые бамперы с кенгурятником спереди и фаркопом сзади, дополнительное освещение, шноркель, 16-дюймовые диски с внедорожной резиной и защитное покрытие грузового отсека.

Под капотом пикапа спрятан 205-сильный турбодизель объемом 4,5 литра с крутящим моментом в 430 Нм, причем последний достигается при 1200-3200 оборотов в минуту. Мотор работает в паре с 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач и системой полного привода. Пикап способен развивать максимальную скорость до 160 км/ч.

Внутри Land Cruiser 79 появились чехлы на кресла из износостойкой ткани, светодиодная подсветка, дополнительные отсеки для хранения вещей, возможность установки двусторонней радиосвязи, мультимедийный комплекс с сенсорным экраном и навигацией, а также перчаточный ящик с охлаждением.

Продажи Toyota Land Cruiser 79 Namib в ЮАР уже начались. Стоимость новинки начинается от 893 600 южноафриканских рэндов (около $60 000). Для сравнения: базовый двухдверный пикап с 231-сильным 4,0-литровым бензиновым V6 стоит минимум 576 200 рэндов (около $38 000).

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