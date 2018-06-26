Зображення з патентної документації залишає більше питань, ніж дає відповідей.

Toyota Engineering & Manufacturing North America подала заявку на патент системи, котра дозволяє пасажирам електромобіля підзаряджати акумулятор шляхом... обертання педалей. Тобто, фактично, перетворює людей на “білок у колесі”.

За задумкою інженерів якщо ходовий акумулятор електрокара показує низький заряд, його можна підзарядити прямо на ходу, покрутивши педалі “динамомашини”. І хоча людина здатна таким чином виробляти не надто багато енергії, можливо, технологія отримає розвиток у майбутньому.

Можливо, через сто або п’ятдесят років електромобілі стануть доступними і для їхніх власників такий спосіб “дозаправки” буде нормою, але сьогодні ця ідея навряд чи мала б комерційний успіх, враховуючи, що електрокари усе ще коштують значно дорожче за бензинові та дизельні авто.

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