Розкішне спортивне купе Continental GT - один з найшвидших автомобілів світу. А з такою підготовкою на ньому можна дуже швидко пересуватись не лише трасою з ідеальним асфальтом.

Коли у вас є потужний двигун та повний привід, чому б не додати до цього трохи більшої прохідності? Такий простий та ефективний репепт не раз втілювали у життя ентузіасти по всьому світу. Але коли на “трофі” перетворюють дороге спортивне купе – це справляє враження.

Здається, такий суперкар-позашляховик був би дуже доречним у постапокаліптичному світі. Принаймні такому, як у “Шаленому Максі” або “Обитель зла”. А ще краще він почуватиметься на українських дорогах, що славляться своїми “позашляховими властивостями”. Звичайно, в Bentley є кросовер Bentayga, та йому бракує динаміки, порівняно з цим Continental GT.

Під капотом Continental GT приховано потужний W12, котрий не потребував жодних доробок. А от підвіску, колеса та кузов автомобіля було модифіковано. Додатково система охолодження автомобіля була перенесена вниз.

Автомобіль виставлено на продаж групою Classic Youngtimers. Автомобіль знаходиться у Нідерландах. Ціна, природно, доступна лише за запитом.

Доречі, нещодавно на eBay був виставлений ще один Continental GT зі схожою позашляховою підготовкою. Його фото у галереї нижче.



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