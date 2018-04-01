Коли автомобіль коштує 2 мільйони доларів, відмикати його звичайним ключем - зовсім не круто. Інша річ - золотий брелок з діамантами та електронним чіпом.

Гіперкар Koenigsegg Regera – один з найшвидших автомобілів світу. Та частіше його власники хизуються не швидкістю, а вартістю у 2 мільйони доларів. Якщо, раптом, цього замало, аби вразити співрозмовника, просто дістаньте з кишені ось такий ключик.

Незважаючи на те, що Regera – не нова модель, Koenigsegg з гордістю демонструє своє творіння на виставках. Він був помічений і на останньому Женевському автосалоні, і на автошоу у Нью-Йорку. Також туди прибула і компанія vvs1vvs1. Невеличка майстерня спеціалізується на створенні ексклюзивних та вкрай дорогих автомобільних аксесуарів.

Останнє творіння vvs1vvs1 – електронний ключ для Koenigsegg Regera. Аксесуар являє собою об’ємний золотий логотип Koenigsegg, інкрустований коштовним камінням. 18 каратів білого, рожевого або звичайного золота та діаманти, а всередині – електронний чіп, що відкриває двері Regera. Вартість такого аксесуару фірма не називає, та можна припустити, що покупцю він обійдеться у шестизначну суму.

Фото: Коштовний електронний ключ для Koenigsegg Regera від vvs1vvs1 / Instagram/vvs1vvs1

Також цікаво: Оце так номер: автомобільний реєстраційний знак продають за 17 мільйонів доларів