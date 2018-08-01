Трохи маркетингу, трохи піару і багато реклами – от вам і $2000 за звичайнісінький двоколісник.

Англійська компанія Morgan випускає автомобілі стилізовані під ретро. У лінійці моделей є традиційні чотириколісні машини, особливі триколісні, а тепер ще й двоколісні. Щоправда, без двигуна.

Morgan є одним зі старіших британських автовиробників. І компанія об’єдналась з однією з найстаріших велокомпаній Англії – Pashley, аби створити серію класичних велосипедів під маркою Morgan. Усі вони збираються вручну. А ще – досить дорогі.

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Фото: Велосипеди Pashley-Morgan / Morgan

Пропонується дві моделі велосипедів: Pashley-Morgan 3 та Pashley-Morgan 8. Перший пофарбований у фірмовий зелений колір Racing Green, як у класичних Mini. Має шкіряні руків’я та сідло Brooks B17. Велосипед оснащений тришвидкісним концентратором SturmeyArcher та динамо-генератором з фарою. Коштує такий апарат £1495 або близько $1900.

Його компаньон – Pashley-Morgan 8, обійдеться у £1595 або трохи більше $2000. Рама велосипеда пофарбована у перламутрово-сріблястий колір, рукоятки зроблені з чорної шкіри, з цього ж матеріалу зроблене й сідло Brooks C15, а швидкостей – вісім, з обладнанням Shimano Nexus.

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