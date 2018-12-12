Зниження цін на бензин відбувається на тлі 30-процентного падіння нафтових ф'ючерсів.

Як повідомляє агентство Reuters, це обумовлено також і зниженням цін на сиру нафту і скороченням споживання моторного палива.

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На тлі падіння цін на нафту вартість бензину на заправках в США впала до найнижчого рівня за півтора року. В цілому за три останні місяці ціна знизилася на більш ніж 40 центів за галон.

За даними Американської автомобільної асоціації (ААА), ціни на бензин на початку тижня в середньому становили трохи менше $2,42/галон (приблизно 17,95 грн/л). Це найнижчий показник з кінця серпня 2017 року. Вартість бензинових ф'ючерсів на NYMEX виявилася найнижчою з 2015 року.

Найдешевший бензин продається в Texacі ($1,9 за галон), найдорожчий – в Сан-Франциско ($з,5 за галон).

Зниження роздрібних цін на моторне паливо відбувається в США на тлі 30-відсоткового падіння нафтових ф'ючерсів по відношенню до початку жовтня, коли вартість нафти досягла 4-річного максимуму, близько $86/бар. нафти Brent.

Крім того, відзначають в ААА, на ціни тиснуть надлишкові поставки бензину на внутрішній ринок США.

За даними Управління енергетичної інформації (EIA), товарні запаси бензину в США склали за підсумками минулого тижня приблизно 226,3 млн бар., що є найвищим сезонним показником з 2016 року.

Зростання запасів бензину може тривати і протягом зими, – заявив Патрік ДеХаан, глава відділу аналізу паливного ринку в моніторинговій компанії GasBuddy. За словами прес-секретаря ААА Тамры Джонсон, Асоціація очікує, що до кінця року середні ціни на американських заправках впадуть до $2,40/галон (17,78 грн/л).