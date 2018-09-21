У Києві на три дні перекриють рух транспорту центральними вулицями через святкові заходи. Громадський транспорт пустять в об’їзд

У столиці з 21 вересня діятиме обмеження для транспорту центральними вулицями міста. Про це повідомляє Центр організації дорожнього руху Києва.

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Сьогодні з 21.00 буде закрита для проїзду вулиця Хрещатик від вулиці Богдана Хмельницького до Майдану Незалежності. Рух по ній дозволять о 06.00 в понеділок, 24 вересня.

Завтра, 22 вересня, рух транспорту закриють по Андріївському узвозі з 6.00 ранку до 23.00.

У неділю, 23 вересня, очікується перекриття вулиці Хрещатик від Бессарабської площі, яке завершиться о 12.00 ночі 23 вересня.

У Київській міській адміністрації повідомляються, що на вихідних у столиці відбудеться всеукраїнський мотопробіг та велосипедні змагання. Громадський транспорт пустять в об’їзд.