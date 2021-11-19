На думку експертів, ціна скрапленого газу в роздробі має потенціал до підвищення до 20 або навіть до 24 гривень за літр.

Дорожчання автомобільного газу пов’язане як зі світовою кон’юнктурою, так і з локальними процесами в Україні. Проте існує і важливий логічний фактор який буде стримувати подальше зростання цін.

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"На сьогодні ціна скрапленого газу в роздробі має потенціал до підвищення до 20-20, 2 гривень за літр. Це пов'язано зі зростанням закупівельної ціни на кордоні України, який обумовлений своєю чергою подорожчанням скрапленого газу, як і інших енергоносіїв, у світі", - розповів експерт "консалтингової групи А-95" Артем Куюн.

Експерти при цьому звертають увагу, що в зимовий період газове обладнання працює менш надійно і попит на це паливо дещо знижується. "У холодну пору року газобалонне обладнання автомобіля працює гірше, в грудні попит на автогаз впаде, що може призвести до зниження цін, однак, прогнозувати істотне зниження я б не став", - сказав Куюн.

Генеральний директор транспортно-логістичної компанії "Прайм" Дмитро Леушкін пояснив, що в нашій країні діє логічний поріг, за яким вимірюється "стеля" цін на автогаз: 75 відсотків від вартості бензину. На думку експерта, незабаром цей поріг буде досягнутий.

Якщо рахувати за цим принципом, то за нинішньої середньої вартості бензину 95-ї марки - 32 гривні за літр, вартість автогазу наблизиться до 24 гривень за літр. Тобто, від нинішньої рекордної ціни 19,5 гривень підвищиться ще на 23 відсотки.

"На моє переконання, автогаз до кінця року досягне цієї планки, і ним заправлятися просто перестануть. Але від цього він дешевше не буде. Тому не ставте газову установку на авто і нікому не рекомендуйте цього робити", - сказав Леушкін.

У червні 2021 року ціни на автогаз на українських заправних станціях коливалися в районі 15,5 грн за літр, а вже до кінця серпня вони наблизилися до 18 грн за літр. Цьому сприяло зростання цін на нафтопродукти на світових ринках, дефіцит палива в Європі та проблеми з імпортними поставками в Україну.

За тиждень 5-12 листопада середня ціна скрапленого газу в мережах АЗС підвищилася на 29 коп./л, до 18,74 грн/л. На АЗС "ОККО" і "WOG" вартість автогазу зросла в середньому на 30 коп./л, до 19,29 грн/л і 19,28 грн/л. Автогаз на станціях "SOCAR" подорожчав на 50 коп./л, до 19,48 грн/л. 17 листопада 2021 року середня вартість скраплений газ у мережах АЗС в Україні за добу зросла ще на 4%, досягнувши 18,81 грн за літр.