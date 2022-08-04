Відсутність державного контролю цін на автомобільний газ призводить до конкуренції, у результаті якої ціни знижуються. Зараз автогаз у Черкасах можна купити за 25 грн/л.

Середня роздрібна вартість автогазу у Черкасах впала до 26,25 грн/л, що є мінімальним рівнем в Україні, повідомили в Консалтинговій групі «А-95» із посиланням на дані оперативного моніторингу ринку.

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Найменшу ціну на автогаз у місті зафіксовано в мережі Motto — 24,98 грн/л, що на 1 грн/л менше від ціни, яку було встановлено мережею вчора.

За 25,99 грн/л сьогодні автогаз можна придбати на станціях «БРСМ-Нафта», а за 26,40-26,98 грн/л — на станціях «Привату», SOCAR, ОККО й WOG.

Як раніше повідомлялося, значне зниження цін у Черкасах викликано ціновою війною між «нелегальними» АГЗП й іншими операторами ринку.

За даними «А-95», середня ціна на скраплений газ в Україні 3 серпня у мережах АЗС знизилася на 0,19 грн/л – до 28,54 грн/л (див. табл.).

Зміна роздрібних цін на АЗС з 2 по 3 серпня, грн/л: