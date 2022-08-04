Отсутствие государственного контроля цен на автомобильный газ приводит к конкуренции, в результате которой цены снижаются. Сейчас автогаз в Черкассах можно купить за 25 грн/л.

Средняя розничная стоимость автогаза в Черкассах упала до 26,25 грн/л, что является минимальным уровнем в Украине, сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.

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Наименьшая цена на автогаз в городе зафиксирована в Сети Motto-24,98 грн/л, что на 1 грн/л меньше цены, которая была установлена сетью вчера.

За 25,99 грн/л сегодня автогаз можно приобрести на станциях «БРСМ-Нафта», а за 26,40-26,98 грн/л – на станциях «Привата», SOCAR, ОККО и WOG.

Как ранее сообщалось, значительное снижение цен в Черкассах вызвано ценовой войной между «нелегальными» АГЗП и другими операторами рынка.

По данным «А-95», средняя цена на сжиженный газ в Украине 3 августа в сетях АЗС снизилась на 0,19 грн/л – до 28,54 грн/л (см. табл.).

Изменение розничных цен на АЗС со 2 по 3 августа, грн / л: