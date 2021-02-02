Роздрібні мережі АЗС 2 лютого підвищили вартість скрапленого газу в межах 5-60 коп. за літр. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95".

У мережі WOG продукт здорожчав на 4 коп. за літр, до 13,96 грн за літр. На станціях AMIC здорожчання склало 7 коп. за літр, до 13,09 грн за літр.

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На Glusco і KLO ціна на автогаз збільшилась на 20 і 10 коп. за літр, до 13,51 і 13,69 грн за літр відповідно.

У мережі "Рур Груп" продукт здорожчав на 60 коп. за літр, до 13,59 грн за літр. "Татнафта-АЗС-Україна" підняла ціну на 48 коп. за літр, до 13,08 грн за літр.

Такі мережі як Chipo, SUN OIL, Motto, Mango, "Овіс", "Автопорт" і "Катрал" підвищили вартість автогазу в межах 5-40 коп. за літр.

Середня вартість СВГ по Україні 27 січня становила 12,83 грн за літр (+6 коп. за літр).

За даними Консалтингової групи "А-95", гуртова вартість скрапленого газу на умовах самовивозу з ГНС з 4 січня по 2 лютого виросла на 2 650 грн/т (14,1%), до 21 350 грн/т. При цьому середня роздрібна ціна продукту в Україні за цей період збільшилася на 88 коп. за літр (7,1%), до 13,22 грн за літр.