Вартість автомобільного газу у роздрібних мережах продовжує поступово знижуватись.

Середня ціна на скраплений газ за вихідні (з 8 по 11 липня) у мережах АЗС знизилася на 0,52 грн/л – до 36,61 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи “А-95”.

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На станціях WOG автогаз здешевшав на 1 грн/л, до 35,98 грн/л. На стільки ж знизилась ціна на продукт у мережі SOCAR (36,98 грн/л).

У мережі UPG продукт здешевшав на 1,5 грн/л, до 35,00 грн/л, на станціях “Укргазвидобування” — на 2,00 грн/л, до 36,00 грн/л.

На 1 грн/л знизили ціни Rodnik, “Авантаж 7”, KLO, “Катрал” і Mango. Крім того, на 0,22-0,76 грн/л здешевшав автогаз і в мережах “БРСМ-Нафта”, Shell, Chipo, “Автотранс” та інших.

Зміна роздрібних цін на АЗС з 8 по 11 липня, грн/л: