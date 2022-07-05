Ціна на автомобільний газ продовжує знижуватись. За останню добу вона зменшилась більш ніж на 50 копійок.

Середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС в Україні 5 липня зменшилась на 52 копійки – до 37,66 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи “А-95”.

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На станціях ОККО і WOG автогаз здешевшав на 1 грн/л, до 36,99 і 36,98 грн/л відповідно.

На 1,39 грн/л зменшила ціни мережа KLO (36,40 грн/л).

Крім того, на 0,2-5 грн/л здешевшав автогаз у мережах Shell, “БРСМ-Нафта”, “Автотранс”, Chipo, “Катрал”, “Авантаж 7” та інших.

Зміна роздрібних цін на АЗС з 4 по 5 липня, грн/л: