Цена на автомобильный газ продолжает снижаться. За последние сутки она уменьшилась более чем на 50 копеек.

Средняя цена на сжиженный газ в сетях АЗС в Украине 5 июля уменьшилась на 52 копейки – до 37,66 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

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На станциях ОККО и WOG автогаз подешевел на 1 грн/л, до 36,99 и 36,98 грн/л соответственно.

На 1,39 грн/л снизила цены сеть KLO (36,40 грн/л).

Кроме того, на 0,2 – 5 грн/л подешевел автогаз в сетях Shell, "БРСМ-Нефть", "Автотранс", Chipo, "Катрал", "Авантаж 7" и других.

Изменение розничных цен на АЗС с 4 по 5 июля, грн/л: