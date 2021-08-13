Середня роздрібна ціна на автогаз за тиждень виросла на 30 коп./л

За минулий тиждень (6-13 серпня) середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС підвищилася на 28 коп./л, до 17,42 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95".

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На АЗС OKKО вартість автогазу виросла в середньому на 30 коп./л, до 17,99 грн/л. Автогаз на станціях SOCAR здорожчав на 10 коп./л, до 17,98 грн/л.

Консолідована мережа АЗС "Привату", що володіє найбільшою кількістю газових модулів, підвищила ціни в середньому на 34-35 коп./л, до 16,95-16,96 грн/л. На станціях мережі AMIC ресурс здорожчав на 41 коп./л, до 17,35 грн/л.

СВГ на станціях операторів "БРСМ-Нафта" і Motto здорожчав у середньому на 33 і 35 коп./л, до 17,58 до грн/л і 17,41 грн/л відповідно. У мережі UPG за тиждень ціна зросла на 40 коп./л – до 17,35 грн/л.

KLO і "Авантаж 7" підняли ціни на 40 коп./л і 60 коп./л, до 17,89 грн/л і 16,98 грн/л відповідно. Такі мережі як "Паралель", Glusco, BVS, SunOil, Marshal, "Автотранс" та інші підняли ціни на 10-50 коп./л.

Відзначимо, середня роздрібна ціна на ресурс з початку липня по 13 серпня зросла на 2,05 грн/л, тоді як гуртові партії на ГНС здорожчали до 29 070 грн/т.

Зміна роздрібних цін на автогаз на АЗС з 6 по 13 серпня, грн/л: